Do incydentu doszło we wtorek. W Gorzyczkach - tak jak w całej Polsce - odbywał się strajk rolników, którzy protestowali wobec importu ukraińskich towarów i polityce UE. Jeden z demonstrantów przyczepił do swojego ciągnika ręcznie wykonany napis o treści "Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi". Co więcej, mężczyzna przyczepił do traktora flagę. Nie było by w tym nic dziwnego, ponieważ wielu protestujących miało ze sobą symbole narodowe, jednak ten rolnik wiózł flagę ZSRR.