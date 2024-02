Znaczące zmiany w jednym ze świadczeń rodzinnych. Kto może wnioskować? Ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Kto może skorzystać?

W świetle najnowszych zmian w przepisach dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia, stają przed nowymi możliwościami, które mają na celu ułatwienie im codziennego funkcjonowania. Nowelizacja Ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku, nie wprowadza zmian w zakresie rodzajów orzeczeń o niepełnosprawności wymaganych do ubiegania się o świadczenie. Nadal konieczne jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, które potwierdza potrzebę stałej lub długotrwałej opieki, jednakże nowelizacja rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania wsparcia.