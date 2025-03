Komu przysługuje ulga dla młodych i jakie są limity? Kluczowe informacje

Cała Polska rozlicza właśnie PIT-y i potrwa to do 30 kwietnia. Rząd przypomina przy tej okazji o zasadach, według których powinni rozliczać się podatnicy do 26. roku życia. Tej grupie przysługuje bowiem wiele ulg. Nie warto też ślepo zawierzyć informacji, że do osoby do 26 lat nie muszą wcale interesować się składaniem PIT.