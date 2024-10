Jak informuje we wtorek "Rzeczpospolita", na koszt obsługi zapory na granicy polsko-białoruskiej wpłynęły między innymi budowa muru, całodobowa praca tysięcy funkcjonariuszy z różnego rodzaju służb, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla mundurowych czy utrzymanie kilkunastu ośrodków dla osób nielegalnie przekraczających granicę.

Łączną sumę, jaką państwo polskie przeznacza na ochronę wschodnich krańców Unii Europejskiej , miał podać europejskim przywódcom premier Donald Tusk podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli . Potwierdził to w rozmowie z "Rz" wiceszef MSWiA Czesław Mroczek . Dodał przy tym, że "bieżące utrzymanie bezpieczeństwa na tej granicy jest coraz droższe" .

Granica polsko-białoruska. Ochrona granicy kosztuje nas 2,5 miliarda złotych

Na wydatki składają się także uszczelnianie i rozbudowywanie muru na odcinkach rzecznych, budowa nowych wież obserwacyjnych, wytyczanie dróg dojazdowych do granicy czy zakup bezzałogowców przeznaczonych do patrolowania obszaru - wszystko to ma generować 1,6 miliarda złotych, jednak ostateczna kwota ma być znana po przetargach.