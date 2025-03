USA wstrzymały pomoc Ukrainy. Zełenski z żądaniem

Wcześniej we wtorek w wywiadzie udzielonym amerykańskim mediom wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że Ukraina musi "usiąść do stołu negocjacyjnego".

- Chcemy, żeby Ukraińcy mieli suwerenne i niepodległe państwo. Uważamy, że wojska ukraińskie walczą bardzo dzielnie, ale jesteśmy na etapie, w którym ani Europa , ani Stany Zjednoczone, ani Ukraińcy nie mogą kontynuować tej wojny w nieskończoność - powiedział polityk. Dlatego - zdaniem Vance'a - "ważne jest, aby wszyscy usiedli do stołu negocjacyjnego".

- Myślę, że prezydent jest nadal przywiązany do porozumienia w sprawie minerałów. Myślę, że mieliśmy pewne pozytywne momenty, ale do tej pory, oczywiście, nie podpisaliśmy umowy z naszymi przyjaciółmi w Ukrainie - powiedział.

Vance oskarżył jednak Ukraińców o niechęć do "negocjacji w dobrej wierze" i powiedział, że Stany Zjednoczone nie są traktowane sprawiedliwie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. - To naprawdę śmieszne i, szczerze mówiąc, obraźliwe dla Amerykanów , że Europejczycy mają lepsze warunki niż Amerykanie - powiedział. USA wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy.

Biały Dom potwierdził we wtorek, że Donald Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Obejmuje to wszelkie formy wsparcia, w tym dostawy broni, będącej już drodze - na przykład w Polsce .

Do ogłoszenia decyzji Waszyngtonu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Trump publicznie twierdził, że "nawet o tym nie rozmawiał". Po raz kolejny w ostatnich dniach zarzucał ukraińskiemu prezydentowi, że ten nie chce pokoju - rzekomo w przeciwieństwie do Władimira Putina .

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania - oświadczył we wtorek przedstawiciel Białego Domu.