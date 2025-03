Nowe informacje ze szpitala. Komunikat o stanie papieża Franciszka

Papież Franciszek nie miał we wtorek gorączki. Nie wystąpiły też kryzysy oddechowe, a jego stan pozostawał przez cały dzień stabilny - informuje we wtorek wieczorem Watykan.

Jak dowiedział się reporter, we wtorek rano Franciszek przeszedł terapię tlenową o wysokim przepływie i fizjoterapię oddechową. Wieczorem, zgodnie z planem, zostanie wznowiona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna i będzie kontynuowana do jutra rano. Prognoza pozostaje niepewna.

Z kolei w poniedziałek późnym wieczorem informowano, że u Franciszka doszło do dwóch epizodów ostrej niewydolności oddechowej. Spowodowane one były znacznym nagromadzeniem śluzu i wynikającym z niego skurczem oskrzeli. Dodano, że w związku z tym wykonano u papieża dwie bronchoskopie i dokonano usunięcia obfitych wydzielin.

"To było trochę trudne popołudnie" - tak źródła watykańskie opisały okoliczności wspomnianych dwóch epizodów. Wyjaśniono, że nie doszło do nowej infekcji, ale była to konsekwencja trwającego obustronnego zapalenia płuc. Podkreślono, że to, co się wydarzyło, było "cierpieniem osoby, której brakuje oddechu".