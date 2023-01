Nowe przepisy. Jakie zmiany czekają kierowców w 2023 roku?

Rok 2022 upłynął pod znakiem wielu podwyżek mandatów i liczby przyznawanych punktów za przekroczenie prędkości czy inne drogowe przewinienia. Od 17 września 2022 obowiązuje nowy taryfikator, a punkty karne na koncie kierowcy kasują się już nie po roku, a dopiero po 24 miesiącach. Okazuje się, że w 2023 roku kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany. Jakie?



W jaki sposób będzie można wykasować punkty karne?

Przede wszystkim w 2023 roku zmienią się zasady związane z organizacją kursów, które miały na celu zniwelowanie wspomnianych wyżej punktów karnych. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że do takiego szkolenia (obejmującego 28 godzin lekcyjnych) będą musieli podejść kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych. W przypadku świeżo upieczonych osób z prawem jazdy limit ten ma wynieść 20 punktów.

Reklama

Kurs reedukacyjny będzie kosztować 500 zł. Jeżeli kierowca po jego odbyciu w ciągu pięciu lat ponownie przekroczy ustawowe limity, straci prawo jazdy i będzie musiał na nowo zdawać egzamin (teoretyczny i praktyczny), aby uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jazda po alkoholu: Jak zmienią się przepisy?

Bardzo wysokie kary czekają także te osoby, które usiądą za kółko po alkoholu. Za tego typu postępowanie wraz z końcem 2023 roku wejdą w życie przepisy prawa pozwalające na konfiskatę samochodów pijanych kierowców. Auto przepadnie, gdy kierowca będzie miał we krwi co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu.

To jednak nie koniec zaostrzenia przepisów. Kierowcy pod wpływem, którzy spowodują wypadek, w efekcie którego poszkodowani doznają ciężkich obrażeń lub zginą, będą mogli być pozbawieni wolności nawet do 16 lat. Obecnie w takich przypadkach grozi 12 lat za kratkami.

Warto dodać, że jeżeli dany pojazd nie będzie własnością sprawcy wypadku, sąd będzie miał prawo orzec tzw. przepadek równowartości pojazdu określoną w polisie. Jeżeli auto nie będzie mieć polisy, kwota zostanie wyliczona na podstawie średniej wartości rynkowej auta.

W sytuacji, gdy sprawca będzie prowadził pojazd będący własnością pracodawcy, sąd ma orzekać tzw. nawiązkę. Warto pamiętać, że jeśli zatrzymany zostanie "recydywista", przepadek pojazdu będzie mógł zostać orzeczony nawet w sytuacji, gdy kierowca będzie miał powyżej 0,5 promila we krwi.

Podwyżki opłat za egzamin na prawo jazdy

Od 1 stycznia obowiązuje Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to, że w życie weszły przepisy zwiększające opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Egzamin teoretyczny będzie teraz kosztować 50 zł, a praktyczny od 200 do 250 zł (w zależności od kategorii).

Ile wyniosą kary za brak ważnego przeglądu?

W 2023 roku kierowcy najprawdopodobniej będą musieli liczyć się też z tym, że jeśli spóźnią się z wykonaniem przeglądu technicznego auta ponad 30 dni, zapłacą podwójną stawkę w stacji kontroli pojazdów. Z kolei diagności mogą zostać objęci obowiązkiem dokumentowania zdjęciami każdego przebadanego auta. Projekt ten jest jeszcze w sejmowej komisji infrastruktury i czeka na kolejne czytanie.

Kary dla kierowców za brak ważnego OC

Jeżeli nie będziesz mieć wykupionej polisy OC, zgodnie z ustawą w 2023 roku maksymalna kara za takie przewinienie nie będzie mogła być wyższa od dwukrotności miesięcznej minimalnej pensji brutto. Należy dodać, że najniższa płaca wynosi od 1 stycznia - 3490 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł brutto.

W związku z tym właściciele aut bez polisy zapłacą od 1 stycznia za brak OC maksymalnie 6980 zł (od 1 lipca 7200 zł), jeśli od terminu ważności upłynie ponad 14 dni. Połowę wysokości pensji minimalnej zapłacą zaś ci, którzy mają nieaktualną polisę od 4 do 14 dni. Prawo przewiduje, że jeśli OC wygasło trzy dni temu, kara ma opiewać na 40 proc. płacy minimalnej, czyli 1400 zł. Z wyższymi kwotami muszą się liczyć właściciele ciężarówek, ciągników czy autobusów. Maksymalna kara w tym przypadku może wynieść nawet 10 800 zł.

Jakie będą kary za brak deklaracji PCC-3?

Wspomniana już zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia przełoży się też na kwotę kar za niezłożenie deklaracji PCC-3 w przypadku np. zakupu auta od osoby prywatnej. Druk należy wypełnić do 14 dni od daty zawarcia umowy. Kwoty za zaniechanie tej kwestii w Urzędzie Skarbowym mogą wynieść 10 proc. wysokości najniższej pensji do nawet jej dziesięciokrotności.