Nowe przepisy od 8 kwietnia. Ty też możesz skorzystać z tańszego gazu?

Oprac.: Anna Panikowska-Filipek Polska

8 kwietnia 2023 r. rusza nabór wniosków o zastosowanie maksymalnej stawki za paliwo gazowe dla przedsiębiorców. Niższe ceny energii są skierowane do właścicieli piekarni oraz cukierni, którzy do produkcji wypieków wykorzystują piece ogrzewane paliwami gazowymi. Gdzie i do kiedy złożyć wniosek? Ile można zyskać na takim rozwiązaniu?

Zdjęcie Nowe przepisy od 8 kwietnia. Ty też możesz skorzystać z tańszego gazu? / Karol Porwich / East News