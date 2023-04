Duże zmiany w Kodeksie pracy. Dowiedz się, kiedy możesz pracować z domu

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Polska

W piątek weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy regulująca pracę zdalną. Według przepisów, pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej niektórym pracownikom. - To ważny dzień dla rynku pracy w Polsce. To odpowiedź na zmieniające się trendy oraz postulaty pracowników i pracodawców - przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

