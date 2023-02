Spis treści: 01 Listy od ZUS: Co jest w piśmie?

Pismo z ZUS to standardowy list, który wysyłany jest co roku, na przełomie stycznia i lutego. Zawiera on deklarację taką jak: PIT-40A albo PIT-11A lub PIT-11.

Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Zrealizowano już pierwszą transzę, która liczy około 124 tysięcy dokumentów PIT, przygotowanych do wysyłki przez Biuro Poligrafii. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.



Emeryci i renciści - otrzymają oni PIT-40A, jeśli pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy. Ten PIT ZUS wyśle także do nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych.

Osoby, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej - ta grupa również otrzyma PIT-40A.

Osoby pobierające inne niż wyżej wymienione świadczenia z ZUS, np. zasiłki chorobowe czy macierzyńskie i te, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS - otrzymają one PIT-11A.

Osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A - te osoby także otrzymają PIT-11A.

Osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody - do tych osób zostanie wysłany PIT-11.

Dodatkowo osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS.