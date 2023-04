W tym roku maturę będą zdawać po raz pierwszy absolwenci czteroletnich liceów. Przypomnijmy, że przeprowadzona przez PiS reforma oświaty z 2017 r. przywróciła czteroletnią naukę w liceach i pięcioletnią w technikach, likwidując jednocześnie gimnazja.

Matura 2023. Nowy egzamin dla uczniów czteroletnich LO

Maturzyści, którzy rozpoczęli naukę w zreformowanych liceach podejdą do nowej matury, jak określa to CKE - w formule 2023. Matura ta, zgodnie z zapowiedziami płynącymi z resortu edukacji ma być trudniejsza. Egzaminy obowiązkowe: matematyka i język polski zostaną wydłużone. Nie zmienia się za to czas trwania matury z języka obcego nowożytnego.

Nowa matura 2023 z języka polskiego będzie składać się z trzech części, a na maturze z matematyki znajdzie się więcej zadań otwartych. O szczegółach piszemy tutaj

Zdjęcie Matura w Formule 2023 - czas trwania egzaminów /CKE



Zdjęcie Matura w Formule 2015 - czas trwania egzaminów / CKE

Pozostali maturzyści, głównie absolwenci techników (tych czteroletnich, sprzed reformy) podejdą do egzaminów w niezmienionej formule. Jak ustaliła Interia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tegorocznych maturzystów będzie łącznie ponad 295 tysięcy.

Matura 2023. Terminy egzaminów

W tym roku matury tradycyjnie rozpoczną się 4 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram matur 2023 z terminami wszystkich egzaminów. Oto on:

4 maja - język polski (poziom podstawowy), godz. 9:00 ;

- język polski (poziom podstawowy), ; 5 maja - język angielski (poziom podstawowy), godz. 9:00 ; języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00;

- język angielski (poziom podstawowy), ; języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy), 8 maja - matematyka (poziom podstawowy), godz . 9:00 ; język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;

- matematyka (poziom podstawowy), . ; język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), 9 maja - język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 9:00 ; filozofia (poziom rozszerzony), godz. 14:00;

- język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), ; filozofia (poziom rozszerzony), 10 maja - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 9:00 ; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;

- wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), ; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), 11 maja - biologia (poziom rozszerzony), godz. 9:00 ; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;

- biologia (poziom rozszerzony), ; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), 12 maja - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00 ; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;

- matematyka (poziom rozszerzony), ; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), 15 maja - chemia (poziom rozszerzony), godz. 9:00 ; historia muzyki (poziom rozszerzony), godz. 14:00;

- chemia (poziom rozszerzony), ; historia muzyki (poziom rozszerzony), 16 maja - geografia (poziom rozszerzony), godz. 9:00 ; języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), godz . 14:00;

- geografia (poziom rozszerzony), ; języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), . 17 maja - język polski (poziom rozszerzony), godz. 9:00; języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), godz. 14:00;

Matury ustne (z języka polskiego, języków obcych i języków mniejszości narodowych) rozpoczną się 10 maja i będą się odbywać przez kolejne 13 dni.

Zdjęcie Matura 2023; Terminy egzaminów opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna /

Matura 2023. Ważne terminy

Znacie już szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych, ale to nie koniec ważnych terminów, które każdy maturzysta powinien znać. Pamiętajcie również, że matura w sesji głównej w roku szkolnym 2022/2023 ma być przeprowadzana w terminach od 4 do 23 maja 2023 roku.

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano termin dodatkowy: od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 21 do 22 sierpnia 2023 roku.

No i najważniejsze czyli termin, którego po zakończonych maturach będą wyczekiwać abiturienci. Chodzi oczywiście o ogłoszenie wyników matury 2023, które nastąpi 7 lipca. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 8 września 2023 roku.



