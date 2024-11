Holenderka gazeta - opisując kulisy wylotu Ruttego USA - nazywa polityka " zaklinaczem Trumpa ". "Jako ówczesny premier Holandii dobrze dogadywał się z Donaldem. Podczas jednego ze szczytów Sojuszu publicznie pochwalił Amerykanina, że to właśnie dzięki wysiłkom Waszyngtonu państwa członkowskie wydają więcej na zbrojenia . Jednocześnie Mark Rutte odważył się otwarcie postawić Trumpowi w Białym Domu " - czytamy w internetowym wydaniu gazety.

Holender wyleciał do Mar-a-lago na pokładzie maszyny należącej do Hagi - NATO nie posiada swoich samolotów, a Rutte często korzysta też z uprzejmości belgijskich sił powietrznych podczas oficjalnych wizyt. Według niemieckiej dpa rozmowa na Florydzie rozmowy mają dotyczyć m.in. rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wydatków na obronność, a sam Rutte udał się do "Słonecznego Stanu" już w czwartek.