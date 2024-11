Premier zabrał głos w sprawie ekshumacji. "Klucz do pełnego pojednania"

"Nasi ministrowie przystępują do pracy nad konkretami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych po deklaracji Ukrainy dotyczącej umożliwienia ekshumacji na Wołyniu. Zdaniem szefa rządu to "klucz do pełnego pojednania obu narodów".