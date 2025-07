Na Pomorzu jest zaangażowanych ponad 90 zastępów straży pożarnej. Minister zaapelował także do mieszkańców terenów objętych alertami. - Sytuacja jest trudna, ale kontrolowana, proszę się stosować do zaleceń służb - mówił Kierwiński.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami obejmują województwo warmińsko-mazurskie, prawie całe województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie, północną część województwa podlaskiego oraz wschodnią województw: wielkopolskiego, pomorskiego i łódzkiego. Zależnie od regionu alerty obowiązują do wieczoru, a nawet do północy.

Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodał, że ostrzeżenia będą obowiązywać do 6 rano we wtorek. - To nie alert RCB ratuje życie, ale to jak się zachowamy po jego otrzymaniu - podkreślił Błaszczyk na antenie Polsat News.