W skrócie Nad Polskę nadciąga niż genueński, który przyniesie gwałtowne burze, ulewne deszcze i grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty oraz zwołano sztab kryzysowy w związku z możliwością licznych podtopień i wzrostu poziomu rzek.

Najbardziej zagrożone są południowe województwa, gdzie prognozowane są intensywne opady oraz silny wiatr.

Nad Polskę nadciąga niż genueński. Jego ośrodek przemieszcza się z rejonu Morza Śródziemnego nad Półwysep Bałkański. Ze wspomnianym niżem związany jest pofalowany front atmosferyczny, który wkracza do Polski od południa i będzie przemieszczał się na północ i zachód.

Przyniesie on ze sobą załamanie pogody. Należy spodziewać się ulew, które mogą spowodować liczne podtopienia i szybki wzrost poziomu wody w rzekach, nawet do osiągnięcia stanów alarmowych.

Jak podaje IMGW, w większej części Polski należy spodziewać się gwałtownych burz z gradem i porywistym wiatrem. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty.

"Uwaga! 27-28.07 prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - brzmi ostrzeżenie.

Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie województw:

pomorskiego,

małopolskiego,

łódzkiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

opolskiego,

śląskiego,

dolnośląskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

podlaskiego,

wielkopolskiego - powiaty: gnieźnieński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński.

Niż genueński zbliża się do Polski. Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Przelotne opady deszczu, na południu i w centrum okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu, miejscami także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów na południu, wschodzie oraz w centrum od 30 mm do 40 mm, na północy około 15-20 mm.

Temperatura maksymalna od około 19 stopni C nad morzem i w rejonach podgórskich, około 21 stopni C, 24 stopni C na przeważającym obszarze kraju, do 27 stopni C na wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów do 35 mm. Temperatura maksymalna 26 stopni C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich skręcający na północ. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w nocy. Prognozowane opady o silnym natężeniu

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe jedynie na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Na południu i w centrum kraju opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów na zachodzie kraju do 10 mm, na pozostałym obszarze od 20 mm do 40 mm, punktowo na Śląsku i w zachodniej Małopolsce do 50 mm.

Temperatura minimalna od 14 stopni C do 18 stopni C, w rejonach podgórskich około 13 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na ogół z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Możliwe także burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura minimalna 18 stopni C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. Podczas burz możliwe porywy do 60 km/h.

Niż genueński na Polską. Jaka pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i burze. Opady będą okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm, na północy do 40 mm.

Temperatura maksymalna od około 19 stopni C na Pomorzu i miejscami na południu do 25 stopni C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami także dość silny, w całym kraju okresami porywisty. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek w stolicy kraju zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu oraz burze z możliwym gradem. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 23 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

Załamanie pogody. Zwołano sztab kryzysowy

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pogodową i napływem niżu genueńskiego nad terytorium Polski w Warszawie minister Marcin Kierwiński zwołał sztab kryzowy.

Spotkanie służb odbyło się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Odprawę poprowadził wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.

- Dynamika możliwości wystąpienia intensywnych opadów, zwłaszcza na południu, może być znacząca, podjęliśmy decyzję, żeby się spotkać z wojewodami - mówił w sobotę po godz. 21 wiceminister Leśniakiewicz.

Jak sprecyzował wiceminister, "sytuacja jest niepokojąca", a front atmosferyczny będzie trwał 72 godziny. Najbardziej narażone są województwa na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Do obszarów najbardziej zagrożonych zaliczono także województwa: podkarpackie, świętokrzyskie oraz dolnośląskie

