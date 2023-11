Nie milkną echa tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1, do którego doszło dwa miesiące temu. 16 września we wracającą z wakacji rodzinę wjechało rozpędzone BMW. Po uderzeniu samochód marki Kia zjechał na pas awaryjny i stanął w płomieniach.

Tragiczny wypadek na A1. Zwrot ws. odszkodowania

We wtorek pełnomocnik bliskich rodziny, która zginęła na drodze, mecenas Łukasz Kowalski wystąpił do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego kierowcy. Mecenas Kowalski przekazał, że załączył dokumenty z akt postępowania przygotowawczego w takim stopniu, w jakim było to możliwe. Podkreślił, że poinformował towarzystwo o tym, co mógł ujawnić oraz o tym, co mogłoby być dla nich kluczowe, czyli wykluczenie sprawstwa zmarłego kierowcy kii.