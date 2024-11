Łukasz Ż. usłyszał zarzut spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym na Trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna przyznał się do czynu, odmówił składania wyjaśnień. Dzień wcześniej, w czwartek, Ż. został przewieziony do Polski z Niemiec, gdzie uciekł po doprowadzeniu do tragedii. Do wymiany doszło na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen.