Do tragicznego w skutkach wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło w nocy z 14 na 15 września. Volkswagen, którym kierował Łukasz Ż. , najechał na tył forda, a ten uderzył w bariery energochłonne. W samochodzie, w który uderzył Ż., podróżowała czteroosobowa rodzina - 37 - letni mężczyzna nie przeżył wypadku, jego najbliżsi zostali ranni.

Po wypadku Łukasz Ż. uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany w Niemczech , gdzie oczekuje na ekstradycję do Polski . "Rzeczpospolita" przeanalizowała akta z poprzednich spraw Ż., z których wynika, że polskie sądy poniosły porażkę w resocjalizacji mężczyzny .

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Ż. i liczne wyroki

Ten sam sąd skazuje go tym razem na na rok ograniczenia wolności, 20 godzin prac społeczny, z kolei zakaz prowadzenia pojazdów orzeka na pięć lat - do stycznia 2025 roku. Schemat się powtarza - jesienią 2020 roku Łukasz Ż. ponownie zostaje zatrzymany za prowadzenie auta mimo wydanego zakazu.

Łukasz Ż. wielokrotnie ukarany. Państwo nie zdało egzaminu

W lipcu 2021 roku mężczyzna zostaje skazany na rok więzienia za zlekceważenie poprzednich dwóch wyroków sądu. Zanim trafił do aresztu, został złapany, kiedy ponownie prowadził samochód, chociaż policjantom, którzy go zatrzymali, próbował wmówić, że on siedział na fotelu pasażera. Ż. dostaje kolejny zakaz prowadzenia auta.