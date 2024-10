Tragiczny karambol na S7. Zarzuty dla zatrzymanego kierowcy

- Mężczyzna nie przyznał się do winy. Będzie wniosek do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego - poinformował Marcin Kurzępa z Prokuratury Okręgowej w Pruszczu Gdańskim, mówiąc o kierowcy ciężarówki zatrzymanym po wypadku na S7. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 15 lat więzienia.