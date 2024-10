"Absurdalny atak niekompetentnych posłów PiS na Państwową Straż Pożarną" - ocenił w czwartek na X szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chodzi o zarzut, który Janusz Kowalski skierował w stronę strażaków, twierdząc, że w ich magazynach spoczywały setki kilometrów zapór przeciwpowodziowych, podczas gdy Polskę zalewała wielka woda. Minister dodał, że wszystkie decyzje co do akcji przeciwpowodziowej podejmowali komendanci PSP, a decyzje te były "właściwe i adekwatne do zagrożeń, za co należy im się szacunek".