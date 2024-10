Powódź 2024. Były komendant straży o spóźnionej reakcji

Po spotkaniu w Sejmie, najszerszym echem odbiło się wystąpienie gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka . To były Komendant Główny PSP, który piastował to stanowisko w latach 2019-2024.

Następnie Bartkowiak zaznaczył, że 13 września w działania powodziowe zaangażowanych było 700 strażaków, kiedy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest około 250 tys. ratowników "gotowych do działań" . Na tę liczbę składa się funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

Bartkowiak powiedział, że polscy komendanci straży otrzymywali wcześniej informacje od czeskich odpowiedników o zagrożeniu. - Jaki był przekaz informacyjny? Trudno dziś to ocenić, ale chronologia czasowa pokazuje, że nie do końca to wszystko zagrało - stwierdził. Dodał też, że "nie wszystko zostało zrobione tak, jak trzeba" oraz że "mogliśmy czekać na wodę, a nie ją gonić". Wskazywał też decyzja dotyczące dysponowania sprzętem strażackim w poszczególnych przypadkach.