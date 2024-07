Tomasz Mraz działał nielegalnie? W sieci wrze, Giertych kontruje

- Z informacji prasowej dowiadujemy się, że mamy do czynienia z nielegalnie działającymi organami prokuratury w kontekście czynności związanych ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości - stwierdził europoseł Jacek Ozdoba .

- Pan Tomasz Mraz, klient Romana Giertycha, ma działać jak quasi-agent - jako osoba podejrzana, bez zgody sądu. Jeśli to prawda, to w świetle prawa mamy do czynienia z popełnianiem przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych - prokuratorów - powiedział.