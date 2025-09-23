To może być pierwsze takie zjawisko w sezonie. Warto się przygotować

Lato znikło z Polski bez śladu. Wtorek będzie chłodny i zdecydowanie jesienny, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam zrobi się pochmurnie i mokro. Spadek temperatur mocno odczujemy w nocy - według synoptyków po zachodzie słońca mogą się pojawić pierwsze w tym sezonie przymrozki.

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni będzie pochmurny i chłodny. Możliwe że w nocy z wtorku na środę pojawią się pierwsze w tym sezonie przymrozki
Poniedziałek był ostatnim dniem kalendarzowego lata i mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju mogli to poczuć. Tam miejscami niewiele zabrakło do upału, a w Tarnowie i Nowym Sączu zanotowano 28,6 st. C. Nowy dzień przynosi całkowitą zmianę: przez cały dzień będzie chłodno - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jesień w pełni. Będzie chłodno i deszczowo

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni szczególnie nieprzyjemny będzie na południowym wschodzie, gdzie pojawi się najwięcej chmur i miejscowe opady deszczu. Przelotnie popadać może również lokalnie na północy. W pozostałych miejscach Polski będzie bardziej pogodnie.

Prognoza opadów nad południową Polską, niebieskie i zielone obszary wskazują na intensywność deszczu, mapa zawiera podział administracyjny kraju oraz skalę opadów.
Najwięcej chmur i deszczu może występować na południowym wschodzie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

W porównaniu z poniedziałkiem odczujemy wyraźne ochłodzenie, a najniższe temperatury zanotujemy na południu i wschodzie: 13-14 stopni, do 16-17 st. C głownie na północy.

Miejscami jeszcze chłodniej może być w pasie ciągnącym się od Śląska, przez Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę i na terenach podgórskich. Tam w ciągu dnia nie powinniśmy liczyć na więcej niż 11 do 13 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wysoko w Tatrach może w porywach osiągać do 65 km/h.

    Uwaga na pierwsze przymrozki w sezonie

    Pogoda za dnia nie będzie przyjemna, a noc może się okazać jeszcze bardziej wymagająca. Po zachodzie słońca temperatura spadnie jeszcze mocniej, zwłaszcza na północy oraz na terenach podgórskich, gdzie będzie maksymalnie 3-5 stopni.

    W kotlinach sudeckich mogą się pojawić pierwsze tegoroczne przymrozki do -1 st. C. Najcieplej nocą będzie na południu oraz nad morzem: do 10-12 stopni, a w centrum około 7 stopni Celsjusza.

    Kolejne noce również mogą przynosić lokalne przymrozki, przede wszystkim na północnym wschodzie Polski.

