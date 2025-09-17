W skrócie W weekend do Polski dotrze masa gorącego powietrza. Możliwe będą ostatnie upały w tym roku.

Po gorącym okresie nastąpi nagłe ochłodzenie, a w ciągu dnia będzie maksymalnie kilkanaście stopni.

Kalendarzowa jesień przyniesie więcej chmur i opady deszczu. Z czasem temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza.

Od początku tygodnia pogoda jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur, przelotnym deszczem w wielu miejscach i dość niskimi temperaturami, które nieznacznie przekraczały barierę 20 stopni. Wszystko zmieni się wraz z nadejściem weekendu, kiedy do Polski dotrze prawdziwa fala gorąca - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że lato pożegna się upałami.

Upalne pożegnanie lata. Płynie fala gorąca

Pierwsze oznaki zmian na lepsze odczujemy w piątek. Tego dnia w całym kraju będzie ponad 20 stopni, a w centrum i na zachodzie do 24-26 st. C. Wciąż na wschodzie i północy przelotnie popada, jednak aura wyraźnie się uspokoi w porównaniu z wcześniejszymi dniami. Największej zmiany doświadczymy w weekend.

Sobota będzie bardzo ciepła, szczególnie na zachodzie. Miejscami temperatury zbliżą się do progu upału WXCharts materiał zewnętrzny

Pod koniec tygodnia kontrolę nad pogodą w Polsce przejmie rozległy wyż, który całkowicie zmieni warunki w naszym kraju. W sobotę i niedzielę zrobi się gorąco we wszystkich częściach Polski.

Gorąco będzie przez cały weekend. W niedzielę miejscami nie można wykluczyć lokalnego upału WXCharts materiał zewnętrzny

Weekend będzie pogodny, suchy i przeważnie słoneczny, a temperatury wyniosą od 23-24 stopni na północnym wschodzie do około 27 st. C w centrum i na południu. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie i zachodzie kraju - tam termometry pokażą nawet około 29 stopni, a lokalnie być może zanotujemy upał.

Czeka nas gorący weekend, z możliwymi upałami na zachodzie kraju. Gorąco będzie również w poniedziałek IMGW materiał zewnętrzny

To wyjątkowo wysokie temperatury jak na tę porę roku. Zwykle we wrześniu średnie temperatury sięgają 13-15 stopni Celsjusza, więc będzie to wyraźna anomalia, która pojawi się pod sam koniec kalendarzowego lata.

Po gorącym początku wyraźna zmiana. Jesień przejmie kontrolę

Gorąco będzie również w poniedziałek, który będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni. Tego dnia w większości Polski będzie 25-26 stopni, a miejscami na południu nawet 28 stopni Celsjusza.

Powoli jednak zaczną się rysować zmiany w pogodzie. Na północnym zachodzie zrobi się pochmurnie i deszczowo, jednak pozostałych częściach kraju będzie spokojnie.

Na tym zakończy się gorący epizod. Od wtorku rozległy front atmosferyczny wypchnie z Polski ciepłe powietrze i temperatury raptownie spadną. W większości kraju nie będzie więcej niż 18-19 stopni, a potem zrobi się jeszcze chłodniej. Kolejne dni upłyną pod znakiem niższych temperatur: pod koniec przyszłego tygodnia na południu kraju za dnia będzie mniej niż 10 stopni.

Wrócą też deszcze, początkowo na północy i południu, a z czasem utrzymają się dłużej w południowej części kraju.

Weekend będzie bardzo przyjemny - gorący i suchy. Potem, wraz z wyraźnym ochłodzeniem, wrócą deszcze IMGW materiał zewnętrzny

Będzie to już pełnoprawna jesień i na dłuższy czas o cieplejszych dniach będziemy mogli zapomnieć.

