Trzy wyjątkowe dni na koniec lata. Szykuje się poważna anomalia
To może być ostatnia szansa na upał w tym roku. W weekend do naszego kraju dotrze masa ciepłego powietrza. Niewykluczone, że miejscami na termometrach zobaczymy wartości zbliżone do 30 stopni Celsjusza. Po nadejściu kalendarzowej jesieni czeka nas jednak wyraźne ochłodzenie.
W skrócie
- W weekend do Polski dotrze masa gorącego powietrza. Możliwe będą ostatnie upały w tym roku.
- Po gorącym okresie nastąpi nagłe ochłodzenie, a w ciągu dnia będzie maksymalnie kilkanaście stopni.
- Kalendarzowa jesień przyniesie więcej chmur i opady deszczu. Z czasem temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza.
Od początku tygodnia pogoda jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur, przelotnym deszczem w wielu miejscach i dość niskimi temperaturami, które nieznacznie przekraczały barierę 20 stopni. Wszystko zmieni się wraz z nadejściem weekendu, kiedy do Polski dotrze prawdziwa fala gorąca - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że lato pożegna się upałami.
Upalne pożegnanie lata. Płynie fala gorąca
Pierwsze oznaki zmian na lepsze odczujemy w piątek. Tego dnia w całym kraju będzie ponad 20 stopni, a w centrum i na zachodzie do 24-26 st. C. Wciąż na wschodzie i północy przelotnie popada, jednak aura wyraźnie się uspokoi w porównaniu z wcześniejszymi dniami. Największej zmiany doświadczymy w weekend.
Pod koniec tygodnia kontrolę nad pogodą w Polsce przejmie rozległy wyż, który całkowicie zmieni warunki w naszym kraju. W sobotę i niedzielę zrobi się gorąco we wszystkich częściach Polski.
Weekend będzie pogodny, suchy i przeważnie słoneczny, a temperatury wyniosą od 23-24 stopni na północnym wschodzie do około 27 st. C w centrum i na południu. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie i zachodzie kraju - tam termometry pokażą nawet około 29 stopni, a lokalnie być może zanotujemy upał.
To wyjątkowo wysokie temperatury jak na tę porę roku. Zwykle we wrześniu średnie temperatury sięgają 13-15 stopni Celsjusza, więc będzie to wyraźna anomalia, która pojawi się pod sam koniec kalendarzowego lata.
Po gorącym początku wyraźna zmiana. Jesień przejmie kontrolę
Gorąco będzie również w poniedziałek, który będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni. Tego dnia w większości Polski będzie 25-26 stopni, a miejscami na południu nawet 28 stopni Celsjusza.
Powoli jednak zaczną się rysować zmiany w pogodzie. Na północnym zachodzie zrobi się pochmurnie i deszczowo, jednak pozostałych częściach kraju będzie spokojnie.
Na tym zakończy się gorący epizod. Od wtorku rozległy front atmosferyczny wypchnie z Polski ciepłe powietrze i temperatury raptownie spadną. W większości kraju nie będzie więcej niż 18-19 stopni, a potem zrobi się jeszcze chłodniej. Kolejne dni upłyną pod znakiem niższych temperatur: pod koniec przyszłego tygodnia na południu kraju za dnia będzie mniej niż 10 stopni.
Wrócą też deszcze, początkowo na północy i południu, a z czasem utrzymają się dłużej w południowej części kraju.
Będzie to już pełnoprawna jesień i na dłuższy czas o cieplejszych dniach będziemy mogli zapomnieć.
