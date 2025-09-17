Trzy wyjątkowe dni na koniec lata. Szykuje się poważna anomalia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być ostatnia szansa na upał w tym roku. W weekend do naszego kraju dotrze masa ciepłego powietrza. Niewykluczone, że miejscami na termometrach zobaczymy wartości zbliżone do 30 stopni Celsjusza. Po nadejściu kalendarzowej jesieni czeka nas jednak wyraźne ochłodzenie.

W weekend w całej Polsce zrobi się gorąco. Możliwe będą nawet lokalne upały. Potem gwałtownie się ochłodzi
W weekend w całej Polsce zrobi się gorąco. Możliwe będą nawet lokalne upały. Potem gwałtownie się ochłodziCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W weekend do Polski dotrze masa gorącego powietrza. Możliwe będą ostatnie upały w tym roku.
  • Po gorącym okresie nastąpi nagłe ochłodzenie, a w ciągu dnia będzie maksymalnie kilkanaście stopni.
  • Kalendarzowa jesień przyniesie więcej chmur i opady deszczu. Z czasem temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od początku tygodnia pogoda jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur, przelotnym deszczem w wielu miejscach i dość niskimi temperaturami, które nieznacznie przekraczały barierę 20 stopni. Wszystko zmieni się wraz z nadejściem weekendu, kiedy do Polski dotrze prawdziwa fala gorąca - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że lato pożegna się upałami.

Upalne pożegnanie lata. Płynie fala gorąca

Pierwsze oznaki zmian na lepsze odczujemy w piątek. Tego dnia w całym kraju będzie ponad 20 stopni, a w centrum i na zachodzie do 24-26 st. C. Wciąż na wschodzie i północy przelotnie popada, jednak aura wyraźnie się uspokoi w porównaniu z wcześniejszymi dniami. Największej zmiany doświadczymy w weekend.

Mapa prognozy temperatury na poziomie 2 metrów nad powierzchnią ziemi dla Polski oraz krajów ościennych, przedstawiająca wartości od 17°C do 31°C z najwyższą temperaturą na zachodzie kraju oraz stopniowe przechodzenie w niższe wartości na wschodzie.
Sobota będzie bardzo ciepła, szczególnie na zachodzie. Miejscami temperatury zbliżą się do progu upałuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pod koniec tygodnia kontrolę nad pogodą w Polsce przejmie rozległy wyż, który całkowicie zmieni warunki w naszym kraju. W sobotę i niedzielę zrobi się gorąco we wszystkich częściach Polski.

Kolorowa mapa Polski z prognozowanymi wartościami temperatur powietrza na poziomie 2 metrów, większość kraju objęta jest wysokimi temperaturami z najwyższą wartością 30°C w centrum.
Gorąco będzie przez cały weekend. W niedzielę miejscami nie można wykluczyć lokalnego upałuWXChartsmateriał zewnętrzny

Weekend będzie pogodny, suchy i przeważnie słoneczny, a temperatury wyniosą od 23-24 stopni na północnym wschodzie do około 27 st. C w centrum i na południu. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie i zachodzie kraju - tam termometry pokażą nawet około 29 stopni, a lokalnie być może zanotujemy upał.

Mapa Polski z prognozą maksymalnych temperatur powietrza na poszczególne dni od 17 do 26 września 2025 roku, na której oznaczono wartości temperatury dla różnych regionów kraju, pokazując przewidywane zmiany pogodowe w ciągu kolejnych dni.
Czeka nas gorący weekend, z możliwymi upałami na zachodzie kraju. Gorąco będzie również w poniedziałekIMGWmateriał zewnętrzny

To wyjątkowo wysokie temperatury jak na tę porę roku. Zwykle we wrześniu średnie temperatury sięgają 13-15 stopni Celsjusza, więc będzie to wyraźna anomalia, która pojawi się pod sam koniec kalendarzowego lata.

Zobacz również:

Pod koniec tygodnia do Polski napłynie gorące powietrze. W weekend miejscami może być około 29 stopni Celsjusza
Polska

Całkowita zmiana na sam koniec lata. Rewolucja na termometrach

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Po gorącym początku wyraźna zmiana. Jesień przejmie kontrolę

    Gorąco będzie również w poniedziałek, który będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni. Tego dnia w większości Polski będzie 25-26 stopni, a miejscami na południu nawet 28 stopni Celsjusza.

    Powoli jednak zaczną się rysować zmiany w pogodzie. Na północnym zachodzie zrobi się pochmurnie i deszczowo, jednak pozostałych częściach kraju będzie spokojnie.

    Na tym zakończy się gorący epizod. Od wtorku rozległy front atmosferyczny wypchnie z Polski ciepłe powietrze i temperatury raptownie spadną. W większości kraju nie będzie więcej niż 18-19 stopni, a potem zrobi się jeszcze chłodniej. Kolejne dni upłyną pod znakiem niższych temperatur: pod koniec przyszłego tygodnia na południu kraju za dnia będzie mniej niż 10 stopni.

    Wrócą też deszcze, początkowo na północy i południu, a z czasem utrzymają się dłużej w południowej części kraju.

    Mapa prognoz opadów atmosferycznych dla Polski na okres dziewięciu dni, pokazująca rozkład i intensywność opadów na terenie kraju, z podziałem na poszczególne dni oraz skalą wartości mm opadów.
    Weekend będzie bardzo przyjemny - gorący i suchy. Potem, wraz z wyraźnym ochłodzeniem, wrócą deszczeIMGWmateriał zewnętrzny

    Będzie to już pełnoprawna jesień i na dłuższy czas o cieplejszych dniach będziemy mogli zapomnieć.

    Zobacz również:

    Koniec kalendarzowego lata przyniesie możliwe upały na zachodzie Polski. Po kilku dniach pogoda wykona zwrot i powieje chłodem
    Polska

    Ze skrajności w skrajność. Po uderzeniu ciepła natychmiastowy zwrot

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Rosyjskie drony nad Polską. Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie liczyli na wywołanie rozłamu w krajach NATOPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze