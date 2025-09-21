Niedziela w większości kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie w drugiej części dnia pojawi się więcej chmur, miejscami z przelotnymi opadami deszczu, a wieczorem możliwe są także burze. Na Pomorzu Zachodnim suma opadów może wynieść do 10 mm.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami obowiązują do godz. 18 w części województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Temperatura maksymalna będzie zróżnicowana - od 25 st. C. na północnym zachodzie do 30 st. C. na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem - tam termometry wskażą od 21 st. C. do 24 st. C.

Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich Karpat okresami również dość silny, w porywach w Beskidzie Śląskim osiągający około 70 km/h. Na północnym zachodzie kraju wiatr skręci na kierunek zachodni. Wysoko w górach porywy mogą dochodzić nawet do 80 km/h.

Po ciepłej niedzieli noc z opadami i burzami

W nocy pogodnie będzie na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. W północno-zachodniej połowie Polski prognozowane są miejscami opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i północy Wielkopolski także burze. Suma opadów w tych regionach wyniesie od 10 do 20 mm.

Temperatura minimalna spadnie do 11 st. C. na północnym zachodzie i 16 st. C. na południowym wschodzie. W rejonach oddziaływania wiatru fenowego w Karpatach termometry pokażą nawet 18 st. C., a w kotlinach karpackich lokalnie od 8 st. C. do 12 st. C.

Wiatr w nocy będzie słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty. Kierunek wiatru zmieniać się będzie z południowego i południowo-zachodniego na zachodni i północno-zachodni. W rejonach podgórskich Karpat porywy mogą osiągać 65 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.

Jaka pogoda w poniedziałek? Czeka nas wyraźna zmiana

Poniedziałek przyniesie wyraźną zmianę pogody. Pogodnie będzie tylko na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura maksymalna w północno-zachodniej połowie kraju wyniesie od 13 do 18 st. C., w centrum około 19 st. C., a na południowym wschodzie sięgnie 28 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat początkowo może osiągać w porywach do 60 km/h, a w szczytowych partiach gór nawet do 80 km/h, jednak w ciągu dnia będzie stopniowo słabnąć.

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i postępującymi od północnego zachodu rozpogodzeniami. Początkowo na południowym wschodzie niebo będzie jeszcze mało zachmurzone, ale w nocy chmur przybędzie. Miejscami wystąpią opady deszczu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu i z sumą do 10 mm.

Temperatura minimalna spadnie do 6 st. C. na północnym zachodzie, około 10 st. C. w centrum i na zachodzie oraz 14 st. C. na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków północnych, jedynie na północnym zachodzie. Na szczytach Tatr porywy mogą osiągać 60 km/h.

