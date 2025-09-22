Ostatni dzień kalendarzowego lata przyniesie gorący akcent, ale tylko do części kraju. W wielu miejscach na termometrach zobaczymy zdecydowanie jesienne wartości - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jesień na północnym zachodzie, lato w części kraju

Wyraźny podział na chłodniejszy północny zachód i zdecydowanie cieplejszy południowy wschód rysuje się od rana. O godz. 7:00 najzimniej było w Świnoujściu, gdzie zanotowano 10,8 st. C. W tym samym czasie na przeciwległym krańcu Polski - w Zamościu - było 19 stopni. Różnica około 10 stopni Celsjusza między najcieplejszym a ajchłodniejszym rejonem Polski może się utrzymać przez cały dzień.

Na zachodzie i północy będzie wyraźnie chłodniej niż na południowym wschodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Miejscami na południu rano lokalne mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Na północy i zachodzie w poniedziałek utrzyma się więcej chmur, z których może przelotnie popadać deszcz.

Sporo chmur utrzyma się na północnym zachodzie. Tam w wielu miejscach może popadać deszcz WXCharts materiał zewnętrzny

Na południu oraz na wschodzie będzie przeważnie pogodnie i słonecznie. Tam będzie również najcieplej: od około 23 stopni na Mazowszu, południu Podlasia i Śląsku do około 29 stopni Celsjusza w rejonie Lubelszczyzny. Lokalnie może wystąpić upał.

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie - tam na termometrach pojawią się wartości nie większe niż 13-17 stopni.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany. W Tatrach możliwe będą podmuchy dochodzące do 80 km/h.

Pogoda nie będzie sprawiedliwa. Część wyraźnie lepsza

Letnia aura w poniedziałek ograniczy się do południowo-wschodnich rejonów Polski, w dodatku głównie w pierwszej połowie dnia i to tam warunki będą korzystne. Wieczorem zmienią się na obojętne.

Pogoda wyraźnie się podzieli - gorsze warunki przez praktycznie cały dzień zapanują na północnym zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

W pozostałych miejscach pogoda będzie gorsza i tam musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami przez praktycznie cały dzień.

-----

Prezydent wypisał syna z edukacji zdrowotnej. Scheuring-Wielgus w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Miał takie prawo i ja to prawo szanuję Polsat News Polsat News