Po ociepleniu nie zostanie najmniejszy ślad. Najciekawiej zrobi się w nocy
Pogoda zdecydowanie zmieni się wraz z nadejściem jesieni. Do Polski napłynie chłodne powietrze, które utrzyma się w całym kraju. Również w nocy zrobi się bardzo zimno i nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie pojawią się przymrozki.
W skrócie
- Nadchodzi zdecydowane ochłodzenie, które nastąpi od początku kalendarzowej jesieni.
- Temperatury w całym kraju spadną i mogą pojawić się nocne przymrozki, zwłaszcza w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie.
- Pomimo niższych temperatur, pogoda pozostanie spokojna i wyżowa, bez większych opadów deszczu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wtorek będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni i pogoda wyraźnie da nam to odczuć. Po ociepleniu nie zostanie najmniejszy ślad. Najbliższe dni przyniosą temperatury na poziomie kilkunastu stopni - wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Nadchodzi zdecydowane ochłodzenie
Weekend okazał się bardzo ciepły, a miejscami nawet gorący. W niedzielę miejscami na Mazowszu i na Dolnym Śląsku zanotowano upał, a najcieplej było w Warszawie: 30,8 st. C. Szansa na upał pojawia się również w poniedziałek - tym razem lokalnie na południowym wschodzie kraju. To jednak ostatnie epizody gorąca. W kolejnych dniach będzie tylko chłodniej.
Począwszy od wtorku, czyli pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, pogoda będzie bardziej odpowiadać kolejnej porze roku. Wtorek będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, a także wyraźnym ochłodzeniem.
Na terenach od północnego Śląska przez Kielecczyznę, południowe Mazowsze po północną Lubelszczyznę w ciągu dnia będzie od 11 do około 16 stopni. Tylko na południowych krańcach Podkarpacia będzie 21 st. C. Kolejne dni oraz noce będą jeszcze chłodniejsze.
Możliwe przymrozki w nocy
Koniec września i początek października upłynie pod znakiem postępującego ochłodzenia. Miejscami na północy i na terenach podgórskich temperatura tylko nieznacznie przekroczy próg 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie będzie do 16-17 stopni.
Od wtorku w nocy w praktycznie całej Polsce po zmroku będzie maksymalnie 10 st. C, a miejscami zrobi się bardzo zimno. Możliwe że w nocy ze środy na czwartek na Podhalu będzie około 2 stopni.
Niewykluczone, że nocami lokalnie na terenach pogórskich oraz na północnym wschodzie może nawet dochodzić do przymrozków.
Mimo ochłodzenia do końca tygodnia pogoda powinna być spokojna wyżowa, bez większych opadów deszczu. Przez najbliższe dni będzie więc spokojnie, choć chłodno, zarówno w dzień, jak i w nocy.
-----