W skrócie Nadchodzi zdecydowane ochłodzenie, które nastąpi od początku kalendarzowej jesieni.

Temperatury w całym kraju spadną i mogą pojawić się nocne przymrozki, zwłaszcza w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie.

Pomimo niższych temperatur, pogoda pozostanie spokojna i wyżowa, bez większych opadów deszczu.

Wtorek będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni i pogoda wyraźnie da nam to odczuć. Po ociepleniu nie zostanie najmniejszy ślad. Najbliższe dni przyniosą temperatury na poziomie kilkunastu stopni - wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nadchodzi zdecydowane ochłodzenie

Weekend okazał się bardzo ciepły, a miejscami nawet gorący. W niedzielę miejscami na Mazowszu i na Dolnym Śląsku zanotowano upał, a najcieplej było w Warszawie: 30,8 st. C. Szansa na upał pojawia się również w poniedziałek - tym razem lokalnie na południowym wschodzie kraju. To jednak ostatnie epizody gorąca. W kolejnych dniach będzie tylko chłodniej.

Począwszy od wtorku, czyli pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, pogoda będzie bardziej odpowiadać kolejnej porze roku. Wtorek będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, a także wyraźnym ochłodzeniem.

Na terenach od północnego Śląska przez Kielecczyznę, południowe Mazowsze po północną Lubelszczyznę w ciągu dnia będzie od 11 do około 16 stopni. Tylko na południowych krańcach Podkarpacia będzie 21 st. C. Kolejne dni oraz noce będą jeszcze chłodniejsze.

Od wtorku w praktycznie całym kraju za dnia będzie kilkanaście stopni IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe przymrozki w nocy

Koniec września i początek października upłynie pod znakiem postępującego ochłodzenia. Miejscami na północy i na terenach podgórskich temperatura tylko nieznacznie przekroczy próg 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie będzie do 16-17 stopni.

Od wtorku w nocy w praktycznie całej Polsce po zmroku będzie maksymalnie 10 st. C, a miejscami zrobi się bardzo zimno. Możliwe że w nocy ze środy na czwartek na Podhalu będzie około 2 stopni.

Za dnia będzie maksymalnie kilkanaście stopni a nocami nie więcej niż 10. Miejscami możliwe będą przymrozki wxcharst.com materiał zewnętrzny

Niewykluczone, że nocami lokalnie na terenach pogórskich oraz na północnym wschodzie może nawet dochodzić do przymrozków.

Mimo ochłodzenia do końca tygodnia pogoda powinna być spokojna wyżowa, bez większych opadów deszczu. Przez najbliższe dni będzie więc spokojnie, choć chłodno, zarówno w dzień, jak i w nocy.

