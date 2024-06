W sobotę para prezydencka opublikowała w mediach społecznościowych wideo z życzeniami na Dzień Dziecka. - Kochane Dzieci, z okazji Waszego Święta życzymy Wam spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaźni i samych pogodnych dni, pełnych zabawy i radości z odkrywania świata - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Dzień Dziecka. Życzenia Pary Prezydenckiej

- Niech w waszych domach zawsze otacza was miłość i zrozumienie, a przedszkole lub szkoła będzie dla was miejscem przyjaznym - dodała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Do posta dołączone było również prawie 3-minutowe nagranie, w którym kilkoro dzieci odpowiadało na pytania: jaki prezent chciałyby otrzymać oraz kim chcą zostać w przyszłości. Reklama

Inny pomysł na Dzień Dziecka miał premier Donald Tusk, który postanowił zorganizować imprezę dla najmłodszych w ogrodzie przy swojej kancelarii. - Jutro ogród przy Kancelarii Premiera zamienia się w Bajkowy Ogród dla dzieci, bo oczywiście jutro jest ich dzień. Poprosiłem ekspertów, czyli moje wnuczki i moich wnuków żeby sprawdzić, czy wszystko jutro będzie grało - zapowiadał w filmiku zamieszczonym na platformie X.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 10 i potrwa do 17. Odbędzie się w ogrodach KPRM przy Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

Bajkowy Ogród przy KPRM. Donald Tusk pokazał zdjęcie z wnukami

Jak czytamy na stronie Kancelarii Premiera, specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci przygotował resort klimatu. Będą tam stanowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz prezentacje z ciekawostkami Lasów Państwowych, Muzeum Geologicznego i niektórych Parków Narodowych.

Dzień Dziecka w ogrodzie KPRM /

"Będziemy wspólnie odkrywać tajemnice Mobilnego Laboratorium: zapraszamy więc wszystkich małych detektywów do poznania specyfiki pracy w laboratorium badawczym GIOŚ oraz do zajrzenia pod szkiełko laboratoryjne, dzięki powiększającej soczewce mikroskopu. Przygotowaliśmy dla Was również popularno-naukowe prezentacje dotyczące monitorowanych gatunków zwierząt a także pokazowe pomiary hałasu i pól elektromagnetycznych" - czytamy w zaproszeniu. Reklama

Jak wynika z postów w mediach społecznościowych premiera, przygotowania do imprezy trwały do piątkowego popołudnia. Uczestniczyły w nich również wnuki premiera - co zostało uwiecznione na jednym ze zdjęć. "Ostatnie przygotowania do Dnia Dziecka. Konsultacje z ekspertami" - napisał w piątek Donald Tusk, dołączając do posta fotografię z balkonu KPRM, z którego razem z wnukami i wnuczkami przyglądał się pracom.

Politycy świętują Dzień Dziecka. Pokazali zdjęcia z dzieciństwa

Swoje życzenia z okazji Dnia Dziecka złożył też były szef Orlenu i obecny kandydat do Parlamentu Europejskiego z list PiS - Daniel Obajtek. "Wszystkim Dzieciom - tym małym i dużym - składam najserdeczniejsze życzenia: wielu powodów do uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń P.S. Już jako mały chłopiec widać, że byłem zatroskany o losy kraju" - napisał na platformie X.

"32 lata temu to ja chciałem zostać koszykarzem" - napisał natomiast poseł Lewicy Tomasz Trela, który również załączył swoje zdjęcie z dzieciństwa.

Swoja fotografią z minionych lat podzielił się także wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Jak opisał, zdjęcie pochodzi z 1979 roki i zostało zrobione u jego babci w ogrodzie. Reklama

"Każdy kiedyś był dzieckiem... Dziś dzień dziecka! Wszystkim dzieciom, także tym dużym, najlepszego i dobrego dnia!" - napisał inny polityk PiS i kandydat tej partii w eurowyborach Maciej Wąsik.

