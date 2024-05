Donald Tusk zamieścił nagranie sprzed 60 lat. Wymowny komentarz

Na czarno-białym filmie nakręconym w Sopocie widać młodego szefa rządu, który - jak sam przyznaje na nagraniu - miał wówczas 10 lat. - 1967 rok, wybieramy się na imprezę do cioci Grzesi. To jest jedyny film z czasów mojego dzieciństwa - mówi Tusk.

Dzień Matki. Donald Tusk podzielił się archiwalnym nagraniem

Dzień Matki. Para prezydencka złożyła życzenia

"Życzymy dzisiaj paniom, aby codzienność mam pełna była chwil szczęścia i spełnienia, a chwile trudu i wyrzeczeń zawsze przynosiły dobre owoce i prowadziły do radości . Życzymy, by pań domy wypełniała atmosfera wdzięczności i miłości. Niech matkom zawsze towarzyszy wsparcie ze strony najbliższych" - czytamy dalej.

W życzeniach pojawiły się również podziękowania dla wszystkich matek. Jak wyszczególniono, "za to, że są nauczycielkami życia, wychowującymi kolejne pokolenia Polaków. To dzięki Paniom dzieci dorastają w szacunku do innych ludzi i najwyższych wartości, ucząc się empatii, wolności, mądrości i godności. To matki pokazują dzieciom świat i uczą funkcjonowania w nim".