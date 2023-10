Prezydencka minister była we wtorek pytana w programie "Siódma 9 Poranek rozgłośni katolickich" o ewentualną współpracę prezydenta Dudy z nowym rządem w zakresie zmian dotyczących m.in. sądownictwa i Telewizji Publicznej.

- Na pewno pan prezydent będzie prowadził sprawy polityczne w taki sposób, jak robił to przez 8 lat swojej prezydentury. Poglądy prezydenta na wiele kwestii są jasne. (...) Przestrzegam też przed takim straszeniem, bo to już słychać w wypowiedzi wielu polityków dzisiejszej opozycji i straszenia hamowaniem jakichś mitycznych reform przez pana prezydenta. Prezydent będzie decydował o ustawach wtedy, kiedy do niego trafią od marszałka Sejmu - mówiła Paprocka.