Donald Tusk zapowiada spotkanie. Lewica reaguje

"Cieszę się że stanowisko mediów oraz Lewicy w sprawie walki o prawa dziennikarzy w Polsce zwróciło uwagę naszych koalicjantów. Najpierw Władysława Kosiniaka-Kamysza, a teraz Donalda Tuska. Jest o czym rozmawiać i za czym głosować. Lewica przedstawia poprawki w Senacie w poniedziałek o 14:00 " - czytamy we wpisie współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

Władysław Kosniak-Kamysz: Oczekuję stanowiska minister kultury

W czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w TVP Info, że wystosowany przez media apel jest bardzo ważny i ministerstwo kultury powinno jak najszybciej się do niego odnieść.

- Ja uważam, że sprawa (...) jest do rozstrzygnięciu jak najbardziej. Jest jeszcze etap senacki, warto się nad tym zastanowić, ale ważna tu będzie rekomendacja ze strony MKiDN, które prowadziło dyskusję ze środowiskami twórców - mówił szef MON. - Chciałbym odpowiedzi na protest mediów. Ministerstwo kultury musi się do niego odnieść jak najszybciej - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister zapewnił, że polskie media mogą liczyć na rozmowę. - Tym się różnimy od naszych poprzedników, że nie mamy zacietrzewienia. Nawet jeżeli jest jakaś przestrzeń, która trzeba jeszcze poprawić, są niedociągnięcia, to jest nic złego, że to jest wskazywane i nic ujmującego, jeżeli przyjmie się określona rekomendację - ocenił.

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Po raz pierwszy od 30 lat nowelizowane są przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W toku prac sejmowych ustalono zapisy, które nie są korzystne dla polskich mediów. O co chodzi?

Apel mediów do polityków

Wydawcy oraz dziennikarze polskich mediów - łącznie ponad 350 tytułów gazet i portali lokalnych, w ramach jednodniowej akcji protestacyjnej, wystosowali w czwartek apel do polityków.

"Apelujemy do władzy, do posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych, by wysłuchali naszych racji i poprawili szkodliwe prawo" - napisali wydawcy i dziennikarze.