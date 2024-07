- Oczekujemy od minister kultury, że się odniesie, bo to resort odpowiedzialny za tę ustawę - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz, odnosząc się do czwartkowego protestu mediów. Ponad 350 polskich tytułów i portali wystosowało apel do polityków, by zmienili uchwalone w Sejmie, niekorzystne dla mediów, przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.