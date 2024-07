Facebook "odpowiada" na protest mediów. "Tak się będziemy bawić?"

Ponad 350 polskich tytułów i portali wystosowało w czwartek apel do polityków, by zmienili uchwalone w Sejmie, niekorzystne dla mediów, przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Andrzej Andrysiak, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych poinformował w mediach społecznościowych, że Facebook blokuje posty dotyczące protestu. "To co, Facebooku, tak się będziemy bawić? Część naszych lokalnych portali od rana ma blokowane posty dotyczące protestu i blokowane walle (strony w mediach społecznościowych)" - napisał Andrysiak.

Z załączonych zdjęć wynika, że platforma tłumaczy to "naruszeniem standardów".

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Po raz pierwszy od 30 lat nowelizowane są przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W toku prac sejmowych ustalono zapisy, które nie są korzystne dla polskich mediów. O co chodzi?

Apel mediów do polityków. Trwa protest

Wydawcy oraz dziennikarze polskich mediów - łącznie ponad 350 tytułów gazet i portali lokalnych, w ramach jednodniowej akcji protestacyjnej, wystosowali w czwartek apel do polityków.

"Niestety, musimy mierzyć się z groźbą, jaką jest dominacja globalnych gigantów technologicznych na rynku polskich mediów. To organizacje niezwykle potężne i wpływowe.

"Apelujemy do władzy, do posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych, by wysłuchali naszych racji i poprawili szkodliwe prawo" - piszą wydawcy i dziennikarze.