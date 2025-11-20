W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Wydano alerty RCB oraz ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia, szczególnie dla kierowców.

Opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz oblodzenia spodziewane są również na zachodzie i północy kraju.

"Uwaga! Jutro i pojutrze (21/22.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w najnowszym komunikacie.

Alert obowiązuje w powiecie gorlickim (woj. małopolskie) oraz w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, mieście Krośnie, krośnieńskim, leskim, sanockim (woj. podkarpackie).

Gdzie spadnie śnieg? Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

W piątek nad ranem obowiązywać zaczną z kolei wydane dla południa kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk Instytutu Grażyna Dąbrowska przekazała, że już w nocy z czwartku na piątek od zachodu nad południe Polski wchodzić będzie strefa opadów śniegu. Termometry wskażą od minus 3 st. C w rejonach podgórskich do około 2 st. C w strefie nadmorskiej.

Najwcześniej, bo o godz. 3, alerty IMGW wejdą w życie w Małopolsce. Ostrzeżenie stopnia drugiego obejmie rejon Bieszczad i Beskidu Niskiego. Zacznie ono obowiązywać o godz. 5. Dąbrowska dodała, że w miarę przesuwania się opadów na wschód ostrzeżenia będą kontynuowane w ciągu dnia. Zaznaczyła, że mogą one także ulec zmianie.

Dla Polski zachodniej wydane zostało również ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Będzie ono obowiązywać od północy do godz. 9 w piątek.

Pogoda na piątek. Sypnie śniegiem, IMGW wydał ostrzeżenia

W piątek intensywne opady śniegu obejmować będą południowo-wschodnią część Lubelszczyzny. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są także na krańcach północnych.

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie spodziewane są opady śniegu i zachmurzenie całkowite. Opady śniegu mogą pojawić się także w całej wschodniej połowie kraju, a śniegu lub deszczu ze śniegiem - w strefie nadmorskiej. Na zachodzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

