2610 zł miesięcznie z ZUS. Nie wszyscy dostaną pieniądze bez wniosku
Dodatek dopełniający może podnieść rentę socjalną o 2610,72 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymają go automatycznie. ZUS podkreśla, że osoby bez pełnej dokumentacji muszą samodzielnie złożyć wniosek. Instytucja prowadzi kampanię informacyjną, ponieważ część uprawnionych wciąż nie korzysta ze świadczenia.
Spis treści:
- Dodatek dopełniający: ZUS przypomina o uprawnieniach
- Kto może otrzymać dodatek dopełniający?
Dodatek dopełniający: ZUS przypomina o uprawnieniach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym przypomniał, że osoby posiadające prawo do renty socjalnej i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek dopełniający.
Świadczenie zostało wprowadzone na początku 2025 r. z myślą o osobach całkowicie niezdolnych do pracy i wymagających stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Po marcowej waloryzacji jego wysokość wynosi 2610,72 zł brutto miesięcznie.
Dodatek dopełniający jest przyznawany w dwóch trybach - automatycznie lub na wniosek. Z urzędu został wypłacony tym osobom, które już 1 stycznia 2025 r. posiadały jednocześnie rentę socjalną oraz orzeczenie zarówno o całkowitej niezdolności do pracy, jak i o niezdolności do samodzielnej egzystencji; w tych przypadkach wypłacono także wyrównanie od początku roku.
W pozostałych sytuacjach konieczne jest złożenie formularza EDD-SOC wraz z aktualnym zaświadczeniem OL-9, a następnie oczekiwanie na opinię lekarza orzecznika lub komisji.
Komunikat pojawił się w trakcie ogólnopolskich Dni Seniora, które ZUS prowadzi przez cały październik w celu zwiększenia świadomości na temat świadczeń oraz zasad ich przyznawania. W ramach cyklu spotkań i materiałów edukacyjnych instytucja podkreśla, że w odróżnieniu od trzynastej i czternastej emerytury nie wszystkie świadczenia są wypłacane automatycznie, a w wielu przypadkach konieczne jest samodzielne złożenie wniosku. Brak tej wiedzy skutkuje rezygnacją z przysługującego wsparcia lub utratą części środków. ZUS zachęca przy tym do lektury aktualnego wydania gazetki "ZUS dla Seniora", która zawiera szczegółowe informacje o dodatku dopełniającym oraz materiały dotyczące bezpieczeństwa finansowego, zdrowotnego i cyfrowego osób starszych.
Kto może otrzymać dodatek dopełniający?
Dodatek dopełniający został ustanowiony na mocy nowelizacji ustawy o rencie socjalnej z 27 września 2024 r. Jego celem jest uzupełnienie dochodu osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałego wsparcia.
Prawo do dodatku przysługuje wyłącznie osobom już pobierającym rentę socjalną, które spełniają jednocześnie ustawowe przesłanki całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - oba warunki muszą być potwierdzone orzeczeniem.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku jest posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej, która odzwierciedla przebieg choroby lub niepełnosprawności. Ocena dokonywana jest indywidualnie i obejmuje zarówno skalę ograniczeń funkcjonalnych, jak i stopień zależności od pomocy innych osób. ZUS podkreśla, że samo pobieranie renty socjalnej nie gwarantuje prawa do dodatku.
Pieniądze wypłacane są razem z rentą socjalną i podlegają takim samym zasadom rozliczeń - od kwoty brutto potrącana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek, możliwe jest także zastosowanie egzekucji w granicach ustawowych. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji w marcu. Dodatek stanowi część łącznego dochodu świadczeniobiorcy i jest brany pod uwagę przy ocenie prawa do innych form wsparcia.