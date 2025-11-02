Spis treści: Dodatek dopełniający: ZUS przypomina o uprawnieniach Kto może otrzymać dodatek dopełniający?

Dodatek dopełniający: ZUS przypomina o uprawnieniach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym przypomniał, że osoby posiadające prawo do renty socjalnej i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek dopełniający.

Świadczenie zostało wprowadzone na początku 2025 r. z myślą o osobach całkowicie niezdolnych do pracy i wymagających stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Po marcowej waloryzacji jego wysokość wynosi 2610,72 zł brutto miesięcznie.

Dodatek dopełniający jest przyznawany w dwóch trybach - automatycznie lub na wniosek. Z urzędu został wypłacony tym osobom, które już 1 stycznia 2025 r. posiadały jednocześnie rentę socjalną oraz orzeczenie zarówno o całkowitej niezdolności do pracy, jak i o niezdolności do samodzielnej egzystencji; w tych przypadkach wypłacono także wyrównanie od początku roku.

W pozostałych sytuacjach konieczne jest złożenie formularza EDD-SOC wraz z aktualnym zaświadczeniem OL-9, a następnie oczekiwanie na opinię lekarza orzecznika lub komisji.

Komunikat pojawił się w trakcie ogólnopolskich Dni Seniora, które ZUS prowadzi przez cały październik w celu zwiększenia świadomości na temat świadczeń oraz zasad ich przyznawania. W ramach cyklu spotkań i materiałów edukacyjnych instytucja podkreśla, że w odróżnieniu od trzynastej i czternastej emerytury nie wszystkie świadczenia są wypłacane automatycznie, a w wielu przypadkach konieczne jest samodzielne złożenie wniosku. Brak tej wiedzy skutkuje rezygnacją z przysługującego wsparcia lub utratą części środków. ZUS zachęca przy tym do lektury aktualnego wydania gazetki "ZUS dla Seniora", która zawiera szczegółowe informacje o dodatku dopełniającym oraz materiały dotyczące bezpieczeństwa finansowego, zdrowotnego i cyfrowego osób starszych.

Kto może otrzymać dodatek dopełniający?

Dodatek dopełniający został ustanowiony na mocy nowelizacji ustawy o rencie socjalnej z 27 września 2024 r. Jego celem jest uzupełnienie dochodu osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałego wsparcia.

Prawo do dodatku przysługuje wyłącznie osobom już pobierającym rentę socjalną, które spełniają jednocześnie ustawowe przesłanki całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - oba warunki muszą być potwierdzone orzeczeniem.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku jest posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej, która odzwierciedla przebieg choroby lub niepełnosprawności. Ocena dokonywana jest indywidualnie i obejmuje zarówno skalę ograniczeń funkcjonalnych, jak i stopień zależności od pomocy innych osób. ZUS podkreśla, że samo pobieranie renty socjalnej nie gwarantuje prawa do dodatku.

Pieniądze wypłacane są razem z rentą socjalną i podlegają takim samym zasadom rozliczeń - od kwoty brutto potrącana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek, możliwe jest także zastosowanie egzekucji w granicach ustawowych. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji w marcu. Dodatek stanowi część łącznego dochodu świadczeniobiorcy i jest brany pod uwagę przy ocenie prawa do innych form wsparcia.

"Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę Polsat News Polsat News