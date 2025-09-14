Świadczenie wspierające jest udzielane osobom niepełnosprawnym, które potrzebują pomocy w częściowym pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje od 1 stycznia 2024 r. osobie dorosłej posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Tę ustala wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), a poziom określono w specjalnej punktacji - od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. WZON wydaje decyzję na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na siedem lat.

Świadczenie wspierające przyznawane jest bez względu na dochód. Dlatego też emeryci, pracujący, czy osoby pobierające inne świadczenia mogą łączyć je ze świadczeniem wspierającym. Przyznaje je i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego? Jest kilka wyjątków. Jeżeli dana osoba przebywa w domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, to nie otrzyma pieniędzy. Podobnie, jeśli przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo w schronisku dla nieletnich.

Co ze świadczeniem wspierającym? Rozszerzenie w 2026 roku

W 2025 roku dostęp do świadczenia rozszerzono o osoby, których potrzeba wsparcia została oceniona na poziomie 78-86 punktów. Przypomnijmy, w 2024 roku próg wynosił 87-100 pkt. Dobra informacja jest taka, że od 1 stycznia 2026 roku prawo do świadczenia uzyskają także osoby z decyzją o potrzebie wsparcia na poziomie 70-77 punktów.

Liczba osób otrzymujących świadczenie wspierające znacznie się zwiększy. Będzie to jednocześnie ostatni etap rozszerzania programu.

Do lutego tego roku wnioski o świadczenie wspierające złożyło ponad 500 tys. osób. W kwietniu świadczenie trafiło do prawie 80 tys. z nich.

Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku?

Od początku istnienia wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z rentą socjalną. Ta od początku marca 2025 wynosi dokładnie 1878,91 zł. To ona decyduje o widełkach świadczenia wspierającego, które wynosi od 40 do nawet 220 proc. renty socjalnej.

Aktualnie miesięczna wysokość świadczenia wspierającego, w zależności od potrzeby pomocy określanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wynosi:

70-74 pkt - 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej)

75-79 pkt - 1127,35 zł (60 proc. renty socjalnej)

80-84 pkt - 1503,13 zł (80 proc. renty socjalnej)

85-89 pkt - 2254,69 zł (120 proc. renty socjalnej)

90-94 pkt - 3382,04 zł (180 proc. renty socjalnej)

95-100 pkt - 4133,64 zł (220 proc. renty socjalnej)

Jak widać, osoba z najwyższą punktacją może rocznie otrzymać blisko 50 tysięcy złotych. Co ważne z perspektywy świadczeniobiorcy, renta socjalna podlega corocznej waloryzacji. Aktualnie rząd pracuje nad ustawą budżetową na 2026 r. Zaplanowano w niej pieniądze na większe wypłaty także renty socjalnej, która po waloryzacji może wzrosnąć do 1970,60 zł.

Jeśli rzeczywiście taka kwota zostanie utrzymana, to przy maksymalnym poziomie wsparcia świadczenie wspierające może wynieść 4335,32 zł miesięcznie. Przy najniższym poziomie wsparcia, czyli 40 proc. renty socjalnej, wyniesie ono 788,24 zł. Będzie więc ono wyższe o ponad 30 zł niż aktualnie.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające 2026?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez internet. To można zrobić za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia, należy posiadać Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli chcemy złożyć wniosek o świadczenie wspierające poprzez bank, musimy sprawdzić, czy prowadzi taką usługę.

Rolą banku jest jedynie umożliwienie złożenia wniosku i przekazanie go do systemu ZUS-u, nie dokonuje jednak sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia wspierającego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

