Dodatek pielęgnacyjny to comiesięcznie wypłacane świadczenie przysługujące dwóm grupom osób. Jak wynika z informacji podanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rzeczone wsparcie finansowe jest przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Co istotne - zgodnie z treścią art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Warto zaznaczyć również to, że ZUS nie wypłaci świadczenia osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Do otrzymania dodatku niezbędne jest posiadanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatek pielęgnacyjny. Ile wyniesie w 2026 roku?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem corocznie waloryzowanym w marcu. Aktualnie jego wysokość to 348,22 zł. Oznacza to, że osoby uprawnione do rzeczonego wsparcia finansowego mogą liczyć na dodatkowe 4178,64 zł w skali roku.

Co istotne - dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego. Świadczenie nie podlega również egzekucji komorniczej. Obecna kwota dodatku pielęgnacyjnego obowiązuje do 28 lutego 2026 roku.

Jeżeli prognozy dotyczące przyszłorocznej waloryzacji się potwierdzą, od 1 marca kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrośnie do 364,59 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego?

W przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, w celu przyznania dodatku pielęgnacyjnego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia.

Jak czytamy na stronie ZUS-u, do wniosku trzeba załączyć zaświadczenie OL-9 - druk wypełnia lekarz prowadzący, jednak nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożono wniosek o dodatek. Świadczenie zostanie przyznane, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Co ciekawe, nie w każdym przypadku do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego potrzebne jest złożenie wniosku. Osobom, które ukończyły 75 lat, przyznaje się dodatek z urzędu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę rzeczonego wsparcia wraz z zasadniczą emeryturą.

