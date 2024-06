W środę szef rządu pojawił się w strefie przygranicznej by odwiedzić funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy z Białorusią . Po spotkaniu do dowódcami jednostek, Donald Tusk , w trefie briefingu prasowego, zapowiedział m.in. utworzenie tak zwanej strefy buforowej o szerokości "mniej więcej 200 metrów" .

Kilkadziesiąt godzin później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt rozporządzenia, które wprowadza w 26 miejscach w powiedzie hajnowskim i jednym powiecie białostockim " czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią ". Ma on obowiązywać 90 dni począwszy od 4 czerwca.

Ograniczenia w przygranicznych regionach. Jest komentarz marszałka Sejmu

Na zapowiedzi MSWiA zareagował lider Polski 2050 , poseł z okręgu białostockiego Szymon Hołownia . Marszałek Sejmu we wpisie w mediach społecznościowych zaapelował do rządu o natychmiastową pomoc mieszkańcom regionów, które będą dotknięte wspominanymi zakazami.

"Tylko my - mieszkańcy powiatu hajnowskiego wiemy, że wprowadzenie zakazu przebywania w strefie przygranicznej, oznacza koniec sezonu turystycznego " - czytamy.

"A to właśnie my poniesiemy skutki decyzji, które zostają podjęte w błyskawicznym tempie, które być może są oparte na błędnych przesłankach i przede wszystkim, co podkreślamy raz jeszcze, nie są poparte rozmowami" - podkreślili, wskazując, że wspominana strefa buforowa nie powinna obejmować miejsc związanych ze szlakami turystycznymi czy też obiektami kulturalnymi.