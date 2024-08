Onet przypomniał, że sprawą zażalenia ma się zająć sędzia Przemysław Dziwański , który został wybrany drogą losowania. - Droga zawodowa sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Dziwańskiego, który awansował dzięki obecnej KRS, jest nam znana - mówił kilak dni temu PAP szef Prokuratury Krajowej Dariusz Korneluk , pytany o to, czy będzie wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy Marcina Romanowskiego.

Korneluk zapowiedział jednak, że to "prokuratorzy prowadzący śledztwo podejmą decyzję co do ewentualnego wniosku o jego wyłączenie".