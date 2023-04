We wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wziął udział w spotkaniu z organizacjami rolniczymi z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Rozmowy dotyczyły sytuacji na wewnętrznych rynkach rolnych, w kontekście eksportu produktów rolnych z Ukrainy.

- To nie tylko polski problem. Jeśli w tej sprawie nie będziemy występować razem, przegramy. Potrzeba wspólnej interwencji i zaangażowania organizacji rolniczych. Sytuacja jest bardzo poważna - podkreślił.

Telus dodał, że "nie może być tak, że poświęcają się tylko niektóre kraje".

- Potrzeba jest pomocy i zaangażowania wszystkich krajów w UE. Do tego musimy dążyć i w takim kierunku powinny pójść unijne regulacje. Są na to pewne pomysły - stwierdził.

Szef resort rolnictwa chce zaproponować ministrom rolnictwa z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji wspólne spotkanie z komisarzem do spraw handlu. - Razem możemy zdziałać więcej - mówił.

Telus: Problemem jest też zboże z Rosji

Telus zaznaczył, że "UE dużo mówi o sankcjach dla Rosji".

- Ale nie wiem, na ile one są egzekwowane. Legalnie lub nie - nie mnie to oceniać - UE pozwala na to, że do Europy wpływa dużo zboża z Rosji. To spowodowało, że cena zboża na naszym kontynencie jest tak niska, 250 euro za tonę - dodał.