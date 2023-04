Sztab kryzysowy i zapowiedzi nowego ministra

Dzień wcześniej w Warszawie odbyło się posiedzenie specjalnego sztabu kryzysowego, zwołanego przez nowego ministra. Wzięli w nim udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach, którzy przedstawili aktualną sytuację dotyczącą importu produktów rolnych z Ukrainy.

- Zrobię wszystko, by kontrole były dokładne - zapewnił w czwartek podczas konferencji prasowej Robert Telus.



Podkreślał, że liczy na na dalszą współpracę z jego poprzednikiem wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, "razem będziemy mogli wybrnąć z tego problemu, który się stworzył przez decyzje UE". - Z ceł zwalnia UE, ma ona powody, by pomagać Ukrainie, ale nie mogą być z tego tytułu poszkodowane kraje graniczące z Ukrainą, trzeba by cała Unia w tej sprawie zareagowała - tłumaczył minister.



Telus przyznał, że obecnie najważniejszym zadaniem jest rozładowanie magazynów zbożowych przed tegorocznymi żniwami. - Jeżeli zostanie 3-4 mln ton to będzie bardzo dobra sytuacja - wskazał.



Reklama