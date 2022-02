Spotkanie prezydenta, premiera i ministrów w BBN

Oprac.: Paweł Basiak Polska

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa narada prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu - premierem Mateuszem Morawieckim a także szefami MON, MSZ i MSWiA. Tematem jest m.in. wsparcie Ukrainy i współpraca wojskowa z USA. "Prezydent Andrzej Duda z satysfakcją wita decyzję prezydenta Joe Bidena o przemieszczeniu do Polski amerykańskich żołnierzy. To dowód gotowości sojuszników do działania w sytuacji zagrożenia" - przekazał szef BBN Paweł Soloch.

