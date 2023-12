Marszałek Sejmu: Jestem tylko stróżem spraw formalnych

Marszałek Sejmu odparł, że umówili się na spotkanie na piątek i "właśnie o tym będą rozmawiać". Dodał, że decyzję w kwestii expose pozostawia Donaldowi Tuskowi . - To on powinien zdecydować o tym, jak chce, żeby to wyglądało - podkreślił.

- To będzie decyzja pana premiera Tuska, jak woli. Czy wolałby, żeby jeszcze tego samego dnia, wieczorem, to on został wybrany na premiera, a na przykład expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów zrobimy 12 grudnia, tak, żeby w Polsce był premier już tego dnia. Albo będzie na przykład wolał, żebyśmy zrobili wszystkie te trzy elementy, idąc późno w wieczór, późno w noc tego samego dnia, czy na przykład wyrazi taką wolę, że lepiej będzie, żeby 11 grudnia był dniem, kiedy zamknie się sprawa Mateusza Morawieckiego - a pewnie się zamknie - a 12 grudnia będzie tym dniem, kiedy to on zostanie wybrany na premiera, wszystko na to wskazuje, wygłosi expose i będzie głosowanie nad Radą Ministrów - powiedział Hołownia.