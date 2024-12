Spotkanie Macron - Trzaskowski. Prezydent Francji otrzymał niezwykły prezent

Emmanuel Macron w Polsce. "Nowy impuls"

Francuski prezydent przybył do Warszawy w czwartek przed godz. 12:00. Podczas wizyty odbył spotkania z Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą .

- Trwałe bezpieczeństwo w Ukrainie to trwałe bezpieczeństwo w Europie - przekonywał francuski przywódca, wskazując na konieczność zapewnienia Kijowowi odpowiednich gwarancji ochronnych.

Macron zwracał też uwagę na rosyjskie ingerencje w polityce państw europejskich. - Rosja stara się wpływać wszędzie na wybory. Mołdawia jest jednym z takich przykładów. Również w Gruzji mieliśmy do czynienia z bardzo jasną manipulacją - mówił.

- Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dać nowy impuls - zaznaczył prezydent Francji w kontekście konieczności ożywienia europejskiego przemysłu obronnego .

Macron w Polsce pomimo trudnej sytuacji we Francji

Czwartkowa wizyta prezydenta Francji do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania ze względu na burzliwą sytuację krajową związaną z upadkiem rządu Michela Barniera. Mimo to Macronowi udało się przylecieć do Warszawy.