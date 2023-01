Dyskusję między ministrem edukacji a dziennikarzem wywołała sprawa Krzysztofa F., pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw uzależnień. Pracownik urzędu został prawomocnie skazany na 4 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności za pedofilię, posiadanie znacznych ilości substancji odurzających i nakłanianie dzieci do spożywania narkotyków. Pełnomocnik Olgierda Geblewicza i były już członek Platformy Obywatelskiej, zdaniem sądu, dopuścił się doprowadzenia małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej, a także udzielił 13-latkowi i 16-latce substancji odurzających.

Biuro prasowe Urzędu Województwa oświadczyło, że "sprawa dotyczy pedofilii, a więc komentowanie jej nie powinno być przedmiotem debaty publicznej przede wszystkim ze względu na dobro ofiary. Z tego względu sąd zdecydował o wyłączeniu jawności".

Wiadomość o skazaniu Krzysztofa F. przekazało Radio Szczecin, jednocześnie informując o działalności politycznej matki ofiar.

Czarnek kontra Terlikowski. Spór na Twitterze

Do sprawy odniósł się Tomasz Terlikowski, który napisał na Facebooku, że ujawnienie danych osobowych ofiar pedofilii "nie może być puszczone płazem".

"To ponowny gwałt dokonany na niewinnych dzieciach w imię ciemnych, polityczno-medialnych interesów. I nikt nie przekona mnie, że istniały powody, by dane ich matki podać w taki sposób, by także ich dane stały się dostępne. Konsekwencje wobec nadawcy, dziennikarza i jego przełożonych powinny być wyciągnięte" - stwierdził.

Temat Krzysztofa F. został poruszony programie "Jedziemy" w TVP Info, w którym gościem był Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji został zapytany o stanowisko Olgierda Geblewicza, według którego sprawa dotycząca pedofilii nie powinna być przedmiotem debaty publicznej. Minister odpowiedział, że"środowisko lewicowo-liberalne w Polsce, które jawnie opowiada się za demoralizacją (...), dzisiaj wstydzi się tego, że prawomocnie skazywane są osoby, które są wprost z tego środowiska i są blisko związane z liderami tego środowiska, z szefami partii bądź kandydatami na prezydenta tej partii".

Dodał, że "ukrywanie faktu, że jest to pedofil, skazany prawomocnym wyrokiem sądu, jest działaniem na szkodę społeczeństwa".

Słowa polityka pod koniec roku skomentował Terlikowski. "Minister Edukacji Narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualne, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponowny gwałcie na tym dziecku. On pokazuje, że nie ma pojęcia czym jest zbrodnia pedofilii" - napisał na Twitterze publicysta.

Na odpowiedź Czarnka nie trzeba było długo czekać. Niedługo po opublikowaniu wpisu dziennikarza minister wezwał go do przeprosin. "Niech pan posłucha uważnie: jeżeli Pan nie przeprosi jeszcze dziś, w przyszłym tygodniu pozywam pana do sądu" - ostrzegł.