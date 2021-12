Polska Najnowszy sondaż poparcia: KO tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego

Badanie przeprowadzono przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu".

Na pytanie, czy wiceminister sportu Łukasz Mejza powinien podać się do dymisji, 89 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 11. proc. badanych.

Sondaż, na zlecenie "Super Expressu", przeprowadzono przez Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 grudnia 2021 na próbie 1046 dorosłych Polaków.

Łukasz Mejza. Firma, afera i urlop

Łukasz Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.





Głośno o Mejzie zrobiło się po doniesieniach jego firmie, która miała obiecywać powrót do zdrowia nieuleczalnie chorym. O sprawie informowała Wirtualna Polska. Cena eksperymentalnej terapii w Meksyku zaczynała się od 80 tys. dolarów.



Mejza oddał się do dyspozycji władz PiS i wziął urlop do końca roku. Czytaj również: Łukasz Mejza "wygumkowany", ale bez dymisji