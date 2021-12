Po tym, jak 30-letnia Izabela zmarła w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, NFZ przeprowadził w placówce kontrolę. Wyniki tej kontroli przedstawiono w środę na wspólnej konferencji prasowej Rzecznika Praw Pacjenta, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.

Oglądaj konferencję NFZ:



- Nasza kontrola w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie wykazała szereg nieprawidłowości organizacyjnych i w postępowaniu medycznym. Realizacja świadczeń pozostawiała wiele do życzenia - powiedział na koferencji prasowej prezes NFZ Filip Nowak.

I dodał: - Możemy ukarać szpital, ale doszło do tragedii nieodwracalnej w skutkach.

Kontrolerzy weryfikowali prawidłowość realizacji umowy z NFZ w trzech obszarach. Pierwszy z kontrolowanych obszarów dotyczył: organizacji, sposobu realizacji, jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentki. Drugi z obszarów dotyczył: zabezpieczenia obsady medycznej (lekarzy i położnych) wymaganych do realizacji świadczeń w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Trzeci z obszarów dotyczył: prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli dotyczył 21 i 22 września 2021 roku, czyli dni, w których zmarła pacjenta była hospitalizowana w pszczyńskim szpitalu. Kontrola zakończyła się 30 listopada br., a wystąpienie pokontrolne zostało dzisiaj (1 grudnia br.) dostarczone Szpitalowi Powiatowemu w Pszczynie.

RPP: Naruszenie praw pacjenta

Wyniki kontroli przekazał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. - Postępowanie wszczęliśmy na podstawie informacji uzyskanych od rodziny pacjentki zanim sprawa stała się medialna. Wystąpiliśmy do placówki o wyjaśnienia, skorzystaliśmy też z pomocy biegłych i konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.

- Niewątpliwie doszło do naruszenia praw pacjenta - do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wiedzy medycznej, ponieważ nie wdrożono w momencie objawów wstrząsu septycznego odpowiednich działań. Świadczenia nie były udzielane z należytą starannością - dodał. - Doszło również do naruszenia prawa do informacji, nie reagowano, gdy pacjentka zgłaszała nasilenie dolegliwości. Dokumentacja medyczna nie była prowadzona prawidłowo, zgodnie z przepisami, w sposób rzetelny - informował RPP.

- W konsekwencji doszło do zgonu pani Izabeli - poinformował Rzecznik Praw Pacjenta.

W związku z potwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Pszczynie karę w wysokości blisko 650 tys. zł, w tym: maksymalną karę w wysokości ponad 615 tys. zł z tytułu niedochowania należytej staranności w opiece nad pacjentką, około 32 tys. zł z tytułu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej.



Wyniki kontroli zostaną przekazane prokuraturze, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Śmierć 30-letniej Izabeli

Z relacji matki zmarłej Izabeli wynika, że kobieta od września wiedziała o licznych wadach prenatalnych płodu, jednak zdecydowała się donosić ciążę. 30-latka trafiła do szpitala w Pszczynie w 22. tygodniu ciąży, po odejściu wód płodowych.

30-latka relacjonowała rodzinie, że źle się czuje i ma gorączkę. Matka Izabeli podkreślała w rozmowie z reporterami "Uwagi", że ciężarna informowała personel szpitala o swoim stanie.

"Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy. Przyspieszyć nie mogą. Musi albo przestać bić serce, albo coś się musi zacząć" - pisała ciężarna kobieta do swojej matki.

22 października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją.

Następnego dnia rano ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobiety, wykonano jej USG. Okazało się, że płód obumarł. Zapadła decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia, ale w drodze na blok operacyjny kobieta zmarła.

Izabela z Pszczyny. Śledztwo prokuratury

Rodzina zmarłej zawiadomiła organy ścigania o możliwości popełnienia tzw. błędu medycznego. Sprawą od 7 października zajmuje się Prokuratura Regionalna w Katowicach.

W rozmowie z Interią pełnomocniczka rodziny zmarłej mec. Jolanta Budzowska informowała: - Błąd medyczny może mieć różne tło, takie jak zła organizacja szpitala, przemęczenie lekarza, braki kadrowe czy dylemat lekarza, który boi się podjęcia określonej decyzji i źle ocenia ryzyko dla pacjentki ze strachu przed odpowiedzialnością karną.

Pełnomocniczka rodziny zmarłej podkreśliła, że "celem każdego leczenia jest takie prowadzenie pacjenta, żeby nie znalazł się we wstrząsie". - Gdy dochodzi do wstrząsu septycznego, ryzyko śmierci jest bardzo duże - zaznaczyła.

Śmierć Izabeli. Reakcja szpitala

5 listopada Szpital Powiatowy w Pszczynie poinformował o zawieszeniu dwóch lekarzy, którzy byli zaangażowani w opiekę nad 30-letnią Izabelą.

Szef placówki Marcin Leśniewski kilka dni później wydał kolejny komunikat. "W naszym szpitalu przestrzegane są wszystkie standardy postępowania zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia" - podkreślono.

Dyrektor szpitala dodał: "Nienaruszalność tajemnicy lekarskiej nigdy nie pozwoli na publiczną obronę przed fałszywymi oskarżeniami w mowie nienawiści". "Presja, wywierana przez bezkarnie krzywdzące opinie, może mieć wpływ na decyzje lekarskie, w związku z tym dla dobra pacjentek i bezpieczeństwa lekarzy, zawiesiłem kontrakty naszych kolegów" - poinformował Leśniewski.

Śmierć 30-letniej Izabeli wywołała falę protestów w całym kraju.