Pszczyna: Śmierć 30-latki. "Pacjentka relacjonowała objawy rodzinie"

Paulina Sowa Paulina Sowa

- Wstrząs septyczny, który stał się przyczyną śmierci pacjentki, to było następstwo narastającego uogólnionego stanu zapalanego, którego objawy pacjentka relacjonowała w korespondencji z rodziną. Wydarzyło się to na przestrzeni niespełna dobowego pobytu w szpitalu - mówi w rozmowie z Interią mec. Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny kobiety, która zmarła 22 września 2021 r. w szpitalu powiatowym w Pszczynie. "Lekarze i położne zro­bili wszys­tko, co było w ich mocy, stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko" - napisano w oficjalnym komunikacie Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Zdjęcie Protest przed siedziba Trybunału Konstytucyjnego "Ani jednej więcej" / Jakub Kaminski/EastNews / East News