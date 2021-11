Pełna treść oświadczenia dyrektora szpitala w Pszczynie, w którym zmarła 30-letnia Izabela:

"W naszym Szpitalu przestrzegane są wszystkie standardy postępowania zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia.



Nienaruszalność tajemnicy lekarskiej nigdy nie pozwoli nam na publiczną obronę przed fałszywymi oskarżeniami formułowanymi w mowie nienawiści.



Presja, wywierana przez bezkarnie krzywdzące opinie, może mieć wpływ na decyzje lekarskie, w związku z tym, dla dobra Pacjentek i bezpieczeństwa Lekarzy, zawiesiłem kontrakty naszych Kolegów.



ZOBACZ: Mec. Jolanta Budzowska: Nie wiem, co siedziało w głowach lekarzy



Dziękując za liczne, choć ciche głosy solidarności, jako lekarz Oddziału ginekologiczno-położniczego i dyrektor Szpitala, pragnę docenić i wesprzeć moich najbliższych Współpracowników: położne, lekarzy, salowe oraz wszystkich innych Szpitalników oddanych Pacjentom.



Reklama

W stosunku do Bliskich naszej zmarłej Pacjentki niezmiennie pozostaję w głębokim współczuciu."

Pszczyna. Śmierć 30-letniej Izabeli. "Mogę spodziewać się sepsy"

"Zaczekają aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy" - pisała 30-letnia Izabela podczas pobytu w szpitalu w Pszczynie. Z relacji matki zmarłej Izabeli wynika, że kobieta od września wiedziała o licznych wadach prenatalnych płodu, jednak zdecydowała się donosić ciążę. Do szpitala trafiła, gdy odeszły jej wody.



30-letnia Izabela zmarła 22 września z powodu sepsy, była w 22. tygodniu ciąży.



- Wstrząs septyczny, który stał się przyczyną śmierci pacjentki, to było następstwo narastającego uogólnionego stanu zapalanego, którego objawy pacjentka relacjonowała w korespondencji z rodziną - mówiła w rozmowie z Interią mec. Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny kobiety.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach od 7 października, zostało ono przejęte z prokuratury w Pszczynie, która wszczęła postępowanie 22 września - po zawiadomieniu brata zmarłej - pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Czytaj też: Monika Mrozowska nie ma siły komentować śmierci Izabeli z Pszczyny. Fani atakują: "Znieczulica!"