Donald Tusk do funkcjonariuszy SOP: Dedykuję wam dzisiejszy projekt

Po południu premier Donald Tusk brał udział w uroczystych obchodach 100-lecia Służby Ochrony Państwa. Zwracając się do funkcjonariuszy, dziękował im i ich bliskim na poświęcenia, z jakimi wiążę się ich codzienna służba.

- Wasza główna misja polega na tym, żeby w razie potrzeby własnym ciałem zasłonić osobę chronioną. Jak ważne to jest, widzieliśmy choćby podczas tragicznego wydarzenia na Słowacji - powiedział Donald Tusk, nawiązując do zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę .

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk nawiązał do dyskutowanego dzisiaj projektu zmian przepisów regulujących działanie służb.

- Chciałbym zadedykować wam (funkcjonariuszom SOP - red.) dzisiejszy projekt, jaki przyjęliśmy w rządzie, który pozwoli skutecznie chronić polską granicę i polskie państwo przed aktami agresji - podkreślił, dodając, że regulacje w kwestii użycia broni przez służby mundurowe "to coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic i państwa".